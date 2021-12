VIDEO Juventus-Malmoe 1-0, highlights, gol e sintesi Champions League: Kean a segno, i bianconeri vincono il girone! (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juventus ha sconfitto il Malmoe per 1-0 nella fase a gironi della Champions League 2021-2022. I bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino grazie al gol di Kean, bravo a concretizzare l’assist confezionato da Bernardeschi al 18‘. I bianconeri hanno così conquistato il primo posto nel gruppo H, visto che il Chelsea ha clamorosamente pareggiato per 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo. Si tratta di un successo importante per i ragazzi di Max Allegri, visto che nel sorteggio degli ottavi di finale potranno pescare formazioni dalla seconda fascia e avere sulla carta un accoppiamento più abbordabile (sempre sulla carta). Un bel riscatto per la compagine italiana, dopo che due settimane fa aveva perso con un roboante 4-0 in casa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laha sconfitto ilper 1-0 nella fase a gironi della2021-2022. Isi sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino grazie al gol di, bravo a concretizzare l’assist confezionato da Bernardeschi al 18‘. Ihanno così conquistato il primo posto nel gruppo H, visto che il Chelsea ha clamorosamente pareggiato per 3-3 contro lo Zenit San Pietroburgo. Si tratta di un successo importante per i ragazzi di Max Allegri, visto che nel sorteggio degli ottavi di finale potranno pescare formazioni dalla seconda fascia e avere sulla carta un accoppiamento più abbordabile (sempre sulla carta). Un bel riscatto per la compagine italiana, dopo che due settimane fa aveva perso con un roboante 4-0 in casa ...

