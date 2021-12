Nevica a Milano. La morsa del gelo sul nord Italia e piogge al centro-sud (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Nevica su Milano. Dopo il nevischio delle prime ore della mattina, sono iniziati a scendere i primi fiocchi, anche in centro città. Il Comune ha provveduto a spargere sale agli ingressi delle metropolitana e alle fermate dei mezzi pubblici, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. E, dalle 6 del mattino, ha attivato il COC-centro Operativo Comunale. È prevista neve fino alle 21 di questa sera e l'accumulo stimato da dai 2 ai 10 centimetri. Nevica più copiosamente, invece, nella zona nord della Lombardia, in particolare nelle fasce montane. Una nuova perturbazione è in azione sull'Italia; alimentata da aria fredda e sospinta da venti forti meridionali, farà Nevicare fino in pianura al Settentrione. Nelle ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI -su. Dopo il nevischio delle prime ore della mattina, sono iniziati a scendere i primi fiocchi, anche incittà. Il Comune ha provveduto a spargere sale agli ingressi delle metropolitana e alle fermate dei mezzi pubblici, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti. E, dalle 6 del mattino, ha attivato il COC-Operativo Comunale. È prevista neve fino alle 21 di questa sera e l'accumulo stimato da dai 2 ai 10 centimetri.più copiosamente, invece, nella zonadella Lombardia, in particolare nelle fasce montane. Una nuova perturbazione è in azione sull'; alimentata da aria fredda e sospinta da venti forti meridionali, faràre fino in pianura al Settentrione. Nelle ...

