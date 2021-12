Nessun rappresentante del governo statunitense sarà presente alle Olimpiadi invernali di Pechino

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È un boicottaggio “diplomatico” – non riguarda gli atleti – contro gli abusi dei diritti umani in Cina

Non ci saranno rappresentanti del governo statunitense alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022. Lo ha annunciato lunedì la portavoce della Casa Bianca. WASHINGTON. – Joe Biden sferra l'ultimo schiaffo alla Cina, uno sgarbo di quelli destinati a lasciare il segno nel tempo rendendo ancor più difficile la ripresa del dialogo. La Casa Bianca ha ufficializzato la decisione. Non ci saranno rappresentanti del governo statunitense alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022.