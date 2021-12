San Marino: incidente mortale per una coppia di giovani fidanzati (Di domenica 5 dicembre 2021) San Marino: ieri sera due giovani fidanzati di 18 anni hanno perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale lungo la Sottomontana. La coppia è morta sul colpo e l’intervento dei soccorsi è stato inutile. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro. Nella serata di ieri, sabato 4 dicembre, due giovani fidanzati di 18 anni hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a San Marino, lungo la Sottomontana in direzione di Murata. (screenshot video)Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 22.00 e la giovane coppia è morta per via di uno scontro frontale dopo aver perso il controllo della vettura. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 dicembre 2021) San: ieri sera duedi 18 anni hanno perso la vita in seguito ad un tragicostradale lungo la Sottomontana. Laè morta sul colpo e l’intervento dei soccorsi è stato inutile. Ancora in fase di accertamento le cause del sinistro. Nella serata di ieri, sabato 4 dicembre, duedi 18 anni hanno perso la vita in un tragicostradale a San, lungo la Sottomontana in direzione di Murata. (screenshot video)Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 22.00 e la giovaneè morta per via di uno scontro frontale dopo aver perso il controllo della vettura. Le cause dell’sono ancora in fase di ...

Advertising

fattoquotidiano : San Marino, morti due fidanzati di 18 anni in un incidente stradale - GallarDani : @exsebio Villar è diventato una pippa immonda quest'anno. L'anno scorso era addirittura andato in nazionale spagnol… - LoreTheGoalie : @intuslegens Incredibile, ben 78.000 beoti che leggono le sue idee complottiste. Come un piccolo capuologo di provi… - rep_milano : Scontro a San Marino, muore la milanese Elly Mattiuzzo, ex campionessa di pattinaggio artistico sincronizzato su gh… - SanMarino_RTV : #Expo2020Dubai: tutto pronto per la Giornata di #sanmarino | La corrispondenza settimanale di @ENorzi |… -