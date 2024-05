Cantieri Tav e grandi opere Nove ispettori assolti | Nessun falso controllo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 9 maggio 2024 – Secondo l’accusa , redigevano verbali per controlli mai effettuati. Decine di finte ispezioni in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria dell’Asl neidelle, come l’attraversamento Tav di Firenze e i lavori per la variante di Valico in Mugello.ideologico in atto pubblico l’accusa per cui il gip Fabio Frangini, nel 2017, ordinò per ila misura cautelare dell’interdizione (che fu revocata poco dopo), con sospensione degli stessi dall’ufficio pubblico per sei mesi. Una batosta, che per molti si trasformò in una macchia sul curriculum indelebile. Pochi giorni fa, però, la Corte di Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dal pm Tommaso Coletta, che chiedeva di rinviare a giudizio gli imputati per tutti i ...