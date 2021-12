Corsport: “Spalletti non ha corretto tutti i difetti, come l’arrendevolezza di Mario Rui su Malinovskyi» (Di domenica 5 dicembre 2021) Mario Rui ma non solo. Napoli-Atalanta, uno stralcio dell’analisi del Corriere dello Sport a firma del condirettore Alessandro Barbano. Con Spalletti il carattere del Napoli non è più una fiammata d’orgoglio destinata a spegnersi presto. È piuttosto una virtù professionale, frutto di sacrificio, organizzazione e spirito del collettivo. Tutto questo non basta contro una formazione competitiva come quella costruita da Gasperini, con la stessa caparbietà e intelligenza tattica. Poiché alcuni limiti degli azzurri sono insormontabili. E alcuni difetti non sono stati fin qui corretti, come l’arrendevolezza di Mario Rui nel contrastare il tiro di Malinovskyi sul primo gol. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 dicembre 2021)Rui ma non solo. Napoli-Atalanta, uno stralcio dell’analisi del Corriere dello Sport a firma del condirettore Alessandro Barbano. Conil carattere del Napoli non è più una fiammata d’orgoglio destinata a spegnersi presto. È piuttosto una virtù professionale, frutto di sacrificio, organizzazione e spirito del collettivo. Tutto questo non basta contro una formazione competitivaquella costruita da Gasperini, con la stessa caparbietà e intelligenza tattica. Poiché alcuni limiti degli azzurri sono insormontabili. E alcuninon sono stati fin qui corretti,diRui nel contrastare il tiro disul primo gol. L'articolo ilNapolista.

