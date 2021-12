Coronavirus, Ricciardi avverte: "Se necessario obbligo super Green pass anche sul posto di lavoro" (Di domenica 5 dicembre 2021) "Se sarà necessario, dovremo diffondere l’obbligo del super Green pass. Penso ai posti di lavoro, ma anche al trasporto pubblico locale ". Così, in un’intervista al Messaggero Walter Ricciardi ,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 5 dicembre 2021) "Se sarà, dovremo diffondere l’del. Penso ai posti di, maal trasporto pubblico locale ". Così, in un’intervista al Messaggero Walter,...

Advertising

SaniaMassacre : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Ricciardi: A #ObbligoVaccinale preferisco restrizioni ai non vaccinati. Il #supergreenpass importante per limi… - EmMicucci : #Coronavirus #Ricciardi: #Omicron,fare in modo che non si diffonda perché altrimenti tutti i no vaccinati si infettano - EmMicucci : #Coronavirus #Omicron, #Ricciardi: emblematico caso cluster in Norvegia. Se accadesse in azienda o scuola, si blocc… - EmMicucci : #Coronavirus #Ricciardi: A #ObbligoVaccinale preferisco restrizioni ai non vaccinati. Il #supergreenpass importante… - EmMicucci : #Coronavirus #Omicron, #Ricciardi: Strategia è vaccinare e stare attenti ai nostri comportamenti. Se alleniamo atte… -