LIVE Biathlon, Inseguimento donne Oestersund in DIRETTA: vince Roeiseland, 13ma Dorothea Wierer

13.37 Servirà pazienza: Wierer e Vittozzi dovranno crescere pian piano, con la speranza di trovare la condizione di forma ideale da metà gennaio in avanti… 

13.35 Il miglior tempo sugli sci è stato ottenuto dalla francese Braisaz (12ma all'arrivo), che ha inflitto ben 16? ad Elvira Oeberg. Dorothea Wierer a 1'30", Lisa Vittozzi a 1'33": distacchi che la dicono lunga su come le azzurre non siano ancora in forma. 

13.34 Lisa Vittozzi (4) è 20ma a 2 minuti. 

13.33 Dorothea Wierer è 13ma a 1'23": anche con 0 errori al poligono non sarebbe stata da podio. La condizione non è ancora ideale, mancano però due mesi alle ...

