L'eroina dei fumetti creata da Zuzu ci insegna a rispettare l'istinto e la forza emotiva che spesso, per paura del giudizio, tendiamo a reprimere (Di sabato 4 dicembre 2021) Serena Dandini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). I fumetti a disposizione della mia generazione non erano certo graphic novel. Io preferivo Tiramolla a Topolino, che mi sembrava già un po' melenso, e trovavo eccezionale Nonna Abelarda, personaggia che a rileggerla ora suona quasi avanguardista: una nonna supereroina in soccorso del nipotino Soldino. Pensare oggi a "una vecchia" malandata con un porro sul naso protagonista di avventure è una cosa impensabile se non nelle serie tv più spavalde, eppure le storie dell'attempata nonnetta – dotata di una forza straordinaria e praticamente invulnerabile tranne che per un famoso callo sul tallone sinistro – andavano per la maggiore. La nostra era un'infanzia costretta a nutrirsi di tanta immaginazione, un continuo fai da te affidato alla fantasia visto che non c'erano social, né ...

