Emendamento di una senatrice di Forza Italia “per il sostegno alla transizione per il cambio di sesso”. E il partito si dissocia (Di sabato 4 dicembre 2021) Istituire un fondo da 15 milioni “per il sostegno al percorso di transizione per il cambio di sesso e per l’operazione di cambio di sesso”. Operazione che, peraltro, è già garantita dal Servizio sanitario nazionale. E’ la proposta della senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, contenuta in un Emendamento alla manovra. Iniziativa che ha suscitato polemiche: il partito azzurro si è dissociato platealmente. La senatrice chiede di istituire “presso il ministero della Salute un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”. Ma dopo gli attacchi dell’associazione Pro Vita, arriva lo stop dal suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Istituire un fondo da 15 milioni “per ilal percorso diper ildie per l’operazione didi”. Operazione che, peraltro, è già garantita dal Servizio sanitario nazionale. E’ la proposta delladiUrania Papatheu, contenuta in unmanovra. Iniziativa che ha suscitato polemiche: ilazzurro si èto platealmente. Lachiede di istituire “presso il ministero della Salute un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”. Ma dopo gli attacchi dell’associazione Pro Vita, arriva lo stop dal suo ...

