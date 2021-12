Cristiano Ronaldo: trasferimento a Manchester United indagato da Procura (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United è al vaglio delle autorità italiane con una nuova perquisizione negli uffici della Juventus. Gli uffici della Juventus sia a Torino che a Milano sono stati perquisiti dopo l’accusa di aver falsamente registrato il valore dei trasferimenti tra il 2019 e il 2021 per rientrare nel regolamento sul fair play finanziario. Nel mirino finisce ora anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo dai bianconeri al Manchester United. (Alex Livesey/Getty Images)I contratti dei giocatori, le fatture e i rendiconti finanziari sono stati sequestrati come prova. Sotto inchiesta anche il presidente del club Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, oltre ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildialè al vaglio delle autorità italiane con una nuova perquisizione negli uffici della Juventus. Gli uffici della Juventus sia a Torino che a Milano sono stati perquisiti dopo l’accusa di aver falsamente registrato il valore dei trasferimenti tra il 2019 e il 2021 per rientrare nel regolamento sul fair play finanziario. Nel mirino finisce ora anche ildidai bianconeri al. (Alex Livesey/Getty Images)I contratti dei giocatori, le fatture e i rendiconti finanziari sono stati sequestrati come prova. Sotto inchiesta anche il presidente del club Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved, oltre ...

