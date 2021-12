Superlega | Al-Khelaifi | «Ci siamo affidati a Ceferin per opporci al golpe»

(Di giovedì 2 dicembre 2021): torna a parlare Nasser Al-, presidente del PSG, in occasione della presentazione del report annuale dell’ECA In occasione della presentazione del report annuale dell’ECA (European Club Association), il presidente dell’associazione e presidente del PSG Nasser Al-è tornato a parlare anche di. Ecco le parole riportate da Calcio e Finanza:– «Non starò molto a parlare del 18 aprile e di una “non così super” perché non mi piace soffermarmi su favole e fallimenti. Insieme abbiamo difeso gli interessi del calcio europeo per tutti: per i giocatori, i club, le leghe, le federazioni nazionali e, soprattutto, i tifosi. Cialla risolutezza e alla forza del presidente ...

