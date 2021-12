Elettra Lamborghini in versione sexy di Babbo Natale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Elettra Lamborghini in un video social, vestita da Babbo Natale sexy. Poi mostra ai follower il suo dono speciale, sollevando l’orlo della gonna e mostrando il so lato B esplosivo. Siparietto social con finale a sopresa per la cantante.”Il mio regalo per te, il mio regalo è…” canta. Un pensiero che i follower hanno gradito Leggi su people24.myblog (Di giovedì 2 dicembre 2021)in un video social, vestita da. Poi mostra ai follower il suo dono speciale, sollevando l’orlo della gonna e mostrando il so lato B esplosivo. Siparietto social con finale a sopresa per la cantante.”Il mio regalo per te, il mio regalo è…” canta. Un pensiero che i follower hanno gradito

RadioAirplay_it : #AMezzanotte è il nuovo e atteso singolo di @ElettraLambo in tutte le #radio da domani 3 dicembre #NewSingle… - Socialupmag : Elettra Lamborghini alla conquista del Natale con A Mezzanotte (Christmas Song) - infoitcultura : Elettra Lamborghini, 'il mio regalo per te': perizoma e lato B in primo piano, ai limiti della censura - infoitcultura : Elettra Lamborghini super sexy: è bollente in versione Babbo Natale (FOTO) - dardo82 : RT @RadioAirplay_it: #AMezzanotte è il nuovo e atteso singolo di @ElettraLambo in tutte le #radio da domani 3 dicembre #NewSingle #ONAIR… -