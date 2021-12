Covid oggi Italia, 15.085 contagi e 103 morti: bollettino 1 dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 15.085 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 103 morti che portano il totale delle vittime a 133.931. I nuovi casi sono stati individuati su 573.775 tamponi, il tasso di positività è al 2,6%. I pazienti Covid ricoverati con sintomi sono 5.248 (+ 21). In terapia intensiva altre 686 persone (+ 3). Registrati altri 9.457 guariti. CAMPANIA – Sono 1.087 i nuovi contagi in Campania, rilevati dall’analisi di 33.833 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 4 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono 15.085 ida coronavirus in, 12021, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 103che portano il totale delle vittime a 133.931. I nuovi casi sono stati individuati su 573.775 tamponi, il tasso di positività è al 2,6%. I pazientiricoverati con sintomi sono 5.248 (+ 21). In terapia intensiva altre 686 persone (+ 3). Registrati altri 9.457 guariti. CAMPANIA – Sono 1.087 i nuoviin Campania, rilevati dall’analisi di 33.833 test. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 4 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno ...

