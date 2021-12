Covid, misure anti-contagio. Da Milano a Bologna, le ordinanze “per salvare il Natale” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mascherine all’aperto, lunapark chiusi, accessi contingentati nei luoghi dello shopping. I sindaci delle città italiane introducono misure più restrittive di quelle previste a livello nazionale per frenare l’avanzata dei contagi da coronavirus in vista delle festività natalizie. Da Nord a Sud, ecco il quadro della situazione Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mascherine all’aperto, lunapark chiusi, accessi contingentati nei luoghi dello shopping. I sindaci delle città italiane introduconopiù restrittive di quelle previste a livello nazionale per frenare l’avanzata dei contagi da coronavirus in vista delle festività natalizie. Da Nord a Sud, ecco il quadro della situazione

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, nuova ordinanza di @Musumeci_Staff con ulteriori misure di prevenzione in vista del #Natale -… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera all'unanimità da parte del Consiglio dei ministri al decreto che rafforza le misure anti Covid c… - lorepregliasco : 70% di favorevoli al Green pass rafforzato. Un dato che conferma quello che vediamo da tempo: l'opinione pubblica… - FI_NewSs : RT @novelliroberto: #Covid, la situazione in #FVG, le cause dell'aumento dei contagi (tra manifestazioni #novax, transfrontalieri e non abb… - aiolos007 : Sono sicuro che se gli USA avessero preso le stesse misure anti Covid che fa oggi la Cina, Italia e molti altri pae… -