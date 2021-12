‘Siamo qui’ è disco di platino, Vasco Rossi esulta: “Evviva!” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) BOLOGNA – “Siamo qui è disco di platino! Evviva! Felice di essere sempre al primo posto… nei vostri cuori!”. Lo scrive sui social Vasco Rossi, esprimendo tutta la propria gioia per la conquista del disco di platino da parte di “Siamo qui”, il suo ultimo disco uscito da pochi giorni. Appena una settimana fa l’album era stato certificato “oro”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) BOLOGNA – “Siamo qui èdiFelice di essere sempre al primo posto… nei vostri cuori!”. Lo scrive sui social, esprimendo tutta la propria gioia per la conquista deldida parte di “Siamo qui”, il suo ultimouscito da pochi giorni. Appena una settimana fa l’album era stato certificato “oro”. L'articolo L'Opinionista.

