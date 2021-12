Pellegrini, l’ultima gara a Riccione: «È stato bellissimo». Il tuffo con Malagò e l’omaggio delle rivali (Di martedì 30 novembre 2021) Agli Assoluti di Riccione Federica Pellegrini nuota gli ultimi 200 metri e poi fa una passerella nei 50 con le sue principali avversarie. Sugli spalti Alberto Tomba, il presidente del Coni Malagò si tuffa in piscina Leggi su corriere (Di martedì 30 novembre 2021) Agli Assoluti diFedericanuota gli ultimi 200 metri e poi fa una passerella nei 50 con le sue principali avversarie. Sugli spalti Alberto Tomba, il presidente del Conisi tuffa in piscina

Advertising

Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - LiaCapizzi : L'ultima FEDE. La cattiveria agonistica. La dedizione maniacale. Il coraggio di non mollare, di sapersi rialzare.… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini chiude in bellezza. La 'Divina' del nuoto ha vinto i 200 stile libero in vasca corta agli Assol… - mm_86011 : RT @perchetendenza: 'Divina': Perché Federica Pellegrini ha disputato l'ultima gara nei 200 stile libero della sua carriera ai Campionati I… - geromax67 : RT @Eurosport_IT: Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccione, l'u… -