Gran Bretagna-Germania in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Coppa Davis 2021

La Gran Bretagna e la Germania si sfideranno ai quarti di finale della Coppa Davis 2021, lottando per un posto in semifinale. Dopo il primo verdetto, corrispondente alla qualificazione al penultimo atto della competizione della Croazia, britannici o teutonici si faranno valere davanti agli occhi del mondo intero. Cameron Norrie e Daniel Evans saranno, con ogni probabilità, i protagonisti della Gran Bretagna in singolare, tennisti di un certo livello e certamente favoriti su Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer; attenzione, però, a sottovalutare i teutonici, insidiosi per qualsivoglia avversario se in giornata. Il confronto tra le due selezioni nazionali andrà in scena oggi, martedì 30 novembre, con partenza non prima delle ore 16.00

