Juventus, parla Nedved: le novità sul futuro di Dybala! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La notizia che il mondo Juventus stava aspettando è finalmente arrivata. Difatti, Paulo Dybala è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Dybala, Juventus, Nedved (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)A dare conferma della notizia ci ha pensato il vicepresidente della Vecchia Signora, Pavel Nedved, durante il prepartita del match di Champions League: “Siamo pronti a rinnovare il contratto di Paulo Dybala, è quasi fatto e ad un passo dall’ingaggio. Siamo davvero contenti che Paulo resti qui“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La notizia che il mondostava aspettando è finalmente arrivata. Difatti, Paulo Dybala è pronto a rinnovare il proprio contratto con la. Dybala,(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)A dare conferma della notizia ci ha pensato il vicepresidente della Vecchia Signora, Pavel, durante il prepartita del match di Champions League: “Siamo pronti a rinnovare il contratto di Paulo Dybala, è quasi fatto e ad un passo dall’ingaggio. Siamo davvero contenti che Paulo resti qui“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Fra_dal1897 : RT @JuveFaCose: “All or Nothing Juventus” esce a Novembre Se parla della stagione 20/21, lo farei uscire il 2 in onore dei morti che vedev… - vfimiani1102 : @PierS_JJ_ @reportrai3 purtroppo nessuno ne parla manco la Juventus - entirelystrange : RT @JuveFaCose: “All or Nothing Juventus” esce a Novembre Se parla della stagione 20/21, lo farei uscire il 2 in onore dei morti che vedev… - frankis99 : RT @JuveFaCose: “All or Nothing Juventus” esce a Novembre Se parla della stagione 20/21, lo farei uscire il 2 in onore dei morti che vedev… - yoshi5477 : RT @JuveFaCose: “All or Nothing Juventus” esce a Novembre Se parla della stagione 20/21, lo farei uscire il 2 in onore dei morti che vedev… -