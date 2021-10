Napoli, ruba orologio in una nota palestra: 35enne incastrato dalle telecamere (Di martedì 19 ottobre 2021) Aveva rubato un orologio in una nota palestra al centro di Napoli, incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in largo Francesco Torraca per la segnalazione di un furto in una palestra. Furto in palestra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Avevato unin unaal centro digrazie alledi videosorveglianza. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in largo Francesco Torraca per la segnalazione di un furto in una. Furto inL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

