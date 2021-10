GF Vip | Soleil e Gianmaria rischiano grosso dopo quella frase nel cuore della notte

(Di martedì 19 ottobre 2021) Al GF Vip di tanto in tanto qualcuno rischia: stavolta si tratta diSorge eAntinolfi. Ma cosa avranno mai combinato di tanto grave i due vipponi? E per quale motivo c’è chi chiede a gran voce una loro uscita dalla casa più spiata d’Italia? LEGGI ANCHE: — GF Vip, gaffe di Katia Ricciarelli: ‘paralitico’. Non si tratta di Manuel: a chi era rivoltoAntinolfi e‘Stasi’ Sorgedi essere cacciati dalla casa del GF Vip? Che cosa avranno mai fatto? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa MediasetIl dialogo diAntinolfi eSorge al GF Vip fa indignare il web Andiamo con ordine.l’ultima puntata del GF Vip,e ...

GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... la VIP più votata è SOLEIL! Salva questa sera ed immune dalle nomination!… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - francydisperati : RT @nonmichiamox: La vip più votata è Soleil ? #gfvip - teamsoleilstasi : RT @GrandeFratello: Il pubblico ha emesso il suo verdetto... la VIP più votata è SOLEIL! Salva questa sera ed immune dalle nomination! #GFV… - ballerinoff : RT @nonmichiamox: La vip più votata è Soleil ? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

I telespettatori del Grande Fratelloinsorgono contro Gianmaria Antinolfi e'Stasi' Sorge per via di alcune parole che hanno pronunciato mentre erano comodamente a parlare in salotto. Ecco che cosa hanno detto che non è andato ...L'undicesima puntata del Grande Fratellosi è conclusa con in nomination Carmen Russo , Miriana Trevisan e Raffaella Fico , poco prima ...? Mi è indifferente" Raffaella visibilmente commossa ...L'ex calciatore furioso per il trattamento riservato a Manila Nazzaro, la Codegoni si accorge di un dettaglio e resta ...I due gieffini, dopo la puntata, si sono ritrovati a parlare in giardino. L'imprenditore campano le chiede aiuto mentre lei pensa di non essergli indifferente.