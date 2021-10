Il primo film girato nello spazio è made in Russia (Di lunedì 18 ottobre 2021) (immagine: @Anton Astrey/Twitter)Sputnik, Laika, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, The Challenge. Che cosa sono? Semplice, sono tutti primati spaziali russi: il primo satellite, il primo cane, il primo uomo, la prima donna e – new entry – il primo film girato nello spazio. L’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko, dopo 12 giorni di riprese a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), sono rientrati sulla Terra il 17 ottobre alle 6.36 italiane, battendo sul tempo l’annunciato progetto hollywoodiano con Tom Cruise. https://twitter.com/Space Station/status/1449598806765490178 Il progetto russo Peresind e Shipenko sono partiti dal cosmodromo di Baikonur (Kazakhstan) il 5 ottobre a bordo di una Soyuz MS-19, insieme al veterano russo ... Leggi su wired (Di lunedì 18 ottobre 2021) (immagine: @Anton Astrey/Twitter)Sputnik, Laika, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, The Challenge. Che cosa sono? Semplice, sono tutti primati spaziali russi: ilsatellite, ilcane, iluomo, la prima donna e – new entry – il. L’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko, dopo 12 giorni di riprese a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), sono rientrati sulla Terra il 17 ottobre alle 6.36 italiane, battendo sul tempo l’annunciato progetto hollywoodiano con Tom Cruise. https://twitter.com/Space Station/status/1449598806765490178 Il progetto russo Peresind e Shipenko sono partiti dal cosmodromo di Baikonur (Kazakhstan) il 5 ottobre a bordo di una Soyuz MS-19, insieme al veterano russo ...

