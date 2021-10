Caos rigore Mkhitaryan, il mani era involontario? E il penalty andava ripetuto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Polemiche, replay, fermo immagini. Juventus-Roma è nel Caos dopo l’arbitraggio di Orsato che ha dovuto prendere una decisione in uno degli episodi più difficili da valutare degli ultimi anni. Tutto nasce da un’azione individuale di Tammy Abraham in area, la palla arriva a Mkhitaryan che viene steso da Szczesny. Subito dopo l’attaccante inglese segna. Tutto fermo però, perché Daniele Orsato ha concesso il rigore. Pellegrini protesta, vuole il gol, Orsato sorride e continua ad indicare il dischetto. Dagli undici metri va Jordan Veretout che sbaglia il suo primo rigore in giallorosso, un errore pesante perché apre il campo ad una moviola mai così difficile. Orsato sbaglia: avrebbe dovuto aspettare lo sviluppo dell’azione, prima di fischiare il calcio di rigore. Il fischietto di Schio è fin troppo ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Polemiche, replay, fermo immagini. Juventus-Roma è neldopo l’arbitraggio di Orsato che ha dovuto prendere una decisione in uno degli episodi più difficili da valutare degli ultimi anni. Tutto nasce da un’azione individuale di Tammy Abraham in area, la palla arriva ache viene steso da Szczesny. Subito dopo l’attaccante inglese segna. Tutto fermo però, perché Daniele Orsato ha concesso il. Pellegrini protesta, vuole il gol, Orsato sorride e continua ad indicare il dischetto. Dagli undici metri va Jordan Veretout che sbaglia il suo primoin giallorosso, un errore pesante perché apre il campo ad una moviola mai così difficile. Orsato sbaglia: avrebbe dovuto aspettare lo sviluppo dell’azione, prima di fischiare il calcio di. Il fischietto di Schio è fin troppo ...

