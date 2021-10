Juventus, la concorrenza per Tchouameni spaventa: spunta l’alternativa (Di domenica 17 ottobre 2021) La Juventus è pronta a puntare su Alex Witsel, qualora non dovesse riuscire ad arrivare all’obiettivo principale, ovvero Tchouameni del Monaco. Il calciomercato di gennaio potrebbe già significare molto per la Juventus. La squadra di Max Allegri sembra si stia ancora del tutto plasmando, ragion per cui la società e il tecnico si siederanno a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Laè pronta a puntare su Alex Witsel, qualora non dovesse riuscire ad arrivare all’obiettivo principale, ovverodel Monaco. Il calciomercato di gennaio potrebbe già significare molto per la. La squadra di Max Allegri sembra si stia ancora del tutto plasmando, ragion per cui la società e il tecnico si siederanno a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

