Una studentessa bresciana al Parlamento europeo, qui i giovani più rappresentati (Di sabato 16 ottobre 2021) STRASBURGO - "Noi giovani tendiamo a dire che non siamo rappresentati abbastanza da questa questa cerchia elitaria che sono i politici . Qui finalmente riusciamo a dire la nostra, riusciamo a mettere ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) STRASBURGO - "Noitendiamo a dire che non siamoabbastanza da questa questa cerchia elitaria che sono i politici . Qui finalmente riusciamo a dire la nostra, riusciamo a mettere ...

Advertising

CottarelliCPI : A Bologna una studentessa no green pass decide di restare in aula, costringendo professori e studenti ad annullare… - zazoomblog : Una studentessa bresciana al Parlamento europeo qui i giovani più rappresentati - #studentessa #bresciana… - NodariCristian : @RobertaPaliotti Né ho presa una per una neo studentessa di medicina, figlia del mio titolare e devo dire che è più… - Marisab79879802 : RT @DMicol78: @stanzaselvaggia segnalato per ora su twitter che una povera giornalista in cerca di notorietà diffonde messaggi privati di u… - AFAntoAnt : RT @canaledieci: Roma: in tre aggrediscono e rapinano una studentessa alla fermata del tram -