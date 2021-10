Salone libro, i ritratti di Pino Corrias in ‘Le banane della Repubblica’: “Da Draghi alla Ferragni, 50 personaggi che raccontano chi siamo” (Di sabato 16 ottobre 2021) Cinquanta racconti che descrivono altrettanti personaggi pubblici italiani. “Bisogna prenderli sul serio, senza mai prenderli troppo sul serio. Stanno in cima al palcoscenico politico e a quello dello spettacolo che da gran tempo coincidono. Sono i padroni della scena pubblica, e sono fatti apposta per interferire in quella nostra privata”. Oggi al Salone del libro di Torino Pino Corrias ha presentato assieme al direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, Le banane della Repubblica – la Repubblica delle banane (edizioni PaperFirst) raccontata in quarantanove ritratti più uno”. Da Berlusconi a Grillo, da Mario Draghi a Celentano Da Chiara Ferragni a John Elkann. Passando per Gianni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Cinquanta racconti che descrivono altrettantipubblici italiani. “Bisogna prenderli sul serio, senza mai prenderli troppo sul serio. Stanno in cima al palcoscenico politico e a quello dello spettacolo che da gran tempo coincidono. Sono i padroniscena pubblica, e sono fatti apposta per interferire in quella nostra privata”. Oggi aldeldi Torinoha presentato assieme al direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, LeRepubblica – la Repubblica delle(edizioni PaperFirst) raccontata in quarantanovepiù uno”. Da Berlusconi a Grillo, da Marioa Celentano Da Chiaraa John Elkann. Passando per Gianni ...

