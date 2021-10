Roma, Landini: “Non ci facciamo intimidire. Il governo deve sciogliere le forze che si richiamano al fascismo” – Video (Di sabato 16 ottobre 2021) “C’è un primo atto che chiediamo, che il governo faccia, con l’appoggio di tutto il Parlamento: le forze che si richiamano al fascismo e usano atti violenti devono essere sciolte. Dalla solidarietà si deve passare all’azione concreta”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione contro il fascismo dei sindacati confederali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) “C’è un primo atto che chiediamo, che ilfaccia, con l’appoggio di tutto il Parlamento: leche siale usano atti violenti devono essere sciolte. Dalla solidarietà sipassare all’azione concreta”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio, dal palco della manifestazione contro ildei sindacati confederali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

