Alitalia, dopo 74 anni è pronta a chiudere: l’ultimo volo questa sera (Di giovedì 14 ottobre 2021) l’ultimo volo della compagnia aerea Alitalia, sarà questa sera. Partirà dall’aeroporto di Cagliari ed atterrerà a Roma Fiumicino. Da domani Alitalia, sarà sostituita da ITA. l’ultimo volo della compagnia aerea Alitalia partirà questa sera dall’aeroporto di Cagliari La compagnia aerea Alitalia, dopo 74 anni di storia è ormai pronta a chiudere. Il suo ultimo volo partirà questa sera intorno alle 22.05 circa, dall’aeroporto di Cagliari ed atterrerà all’aeroporto di Roma Fiumicino, intorno alle 23:10. Da venerdì 15 ottobre, il posto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)della compagnia aerea, sarà. Partirà dall’aeroporto di Cagliari ed atterrerà a Roma Fiumicino. Da domani, sarà sostituita da ITA.della compagnia aereapartiràdall’aeroporto di Cagliari La compagnia aerea74di storia è ormai. Il suo ultimopartiràintorno alle 22.05 circa, dall’aeroporto di Cagliari ed atterrerà all’aeroporto di Roma Fiumicino, intorno alle 23:10. Da venerdì 15 ottobre, il posto di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il tramonto di Alitalia: dal boom alla crisi. Oggi l'ultimo volo, dopo quasi 75 anni di soddisfazioni e tribolazion… - Agenzia_Italia : Oggi l'ultimo volo di #Alitalia, dopo 75 anni nei cieli _ Da domani 'decolla' invece #Ita con 52 aerei e serve 45 d… - nicola_pinna : #Sardegna e #Continuitàterritoriale: dopo #Alitalia arriva #Volotea. Pochi caratteri non mi bastavano, per preveder… - infoiteconomia : Alitalia chiude i portelloni dopo 75 anni con l'ultimo volo, ora tocca ad Ita - paolomoderato : @riotta @Alitalia Prima volta in US. AZ601. Anni 80 Economica. Borsa con mozzarelle che si rompe nel corridoio, bam… -