Scandicci: Giga grandi cucine, sospesi per 30 giorni i 40 licenziamenti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La lunga riunione oggi, 13 ottobre 2021, a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze ha avuto un primo esito sperato e alla vigilia per nulla scontato. Se infatti la società Middleby proprietaria di Giga grandi cucine di Scandicci andrà comunque avanti nella procedura di liquidazione dell'azienda, sarà invece sospesa, per trenta giorni, quella dei licenziamenti collettivi dei quaranta dipendenti, che si sono nel frattempo dichiarati disponibili a tornare a lavoro L'articolo proviene da Firenze Post.

