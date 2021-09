Berlusconi: “Morisi che male ha fatto? Aveva il difetto di essere gay” (Di giovedì 30 settembre 2021) Silvio Berlusconi parla a La Stampa parla del caso Morisi con una frase sull’essere gay che farà discutere. Ecco cosa ha detto Silvio Berlusconi è un fiume in piena. In una intervista colloquio concesso al Direttore de La Stampa Massimo Giannini tocca tutti i punti caldi del momento. Azzera, dal suo punto di vista, le ambizioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, elogia Putin e parla del caso Luca Morisi con una frase sull’essere gay che farà discutere. Ecco cosa ha detto. Il primo punto che tocca il Cavaliere è la mancanza di leader europa. “Scholz – il recente vincitore delle elezioni generali tedesche – è un politico modesto non può guidare la Germania dopo la Merkel”. L’unico vero leader a detta dell’ex Premier e Putin. Berlusconi parla del Caso ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 settembre 2021) Silvioparla a La Stampa parla del casocon una frase sull’gay che farà discutere. Ecco cosa ha detto Silvioè un fiume in piena. In una intervista colloquio concesso al Direttore de La Stampa Massimo Giannini tocca tutti i punti caldi del momento. Azzera, dal suo punto di vista, le ambizioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, elogia Putin e parla del caso Lucacon una frase sull’gay che farà discutere. Ecco cosa ha detto. Il primo punto che tocca il Cavaliere è la mancanza di leader europa. “Scholz – il recente vincitore delle elezioni generali tedesche – è un politico modesto non può guidare la Germania dopo la Merkel”. L’unico vero leader a detta dell’ex Premier e Putin.parla del Caso ...

