SIMONE - 20 ANNI Apprendista nell’azienda che non trovava giovani | Abito a cinque minut - ho tempo per vivere

(Di venerdì 3 maggio 2024) Calonghi è progettista meccanico in una piccola azienda di Buccinasco, la Microingranaggi: «Mi ero iscritto a Ingegneria, ma l'università non faceva per me. Lo stipendio lordo è di 1.750 euro che diventano 1.500 netti»Calonghi è progettista meccanico in una piccola azienda di Buccinasco: «Mi ero iscritto a Ingegneria, ma l'università non faceva per me. Lo stipendio lordo è di 1.750 euro che diventano 1.500 netti»

Vhit, l'azienda del Cremasco che non trovava ingegneri informatici: «Ne abbiamo assunti 12 dall'India, giovani e preparati» - Come il progettista Ayan Saha (arrivato da Calcutta, Bengala), o i due Tamil, Salman Khan Zakir Ali Khan (di Tiruchirappalli) e Manoj Kumar Ramaswamy (di Coimbatore), uno specialista in disegno ... Continua a leggere>>

simone, 20 anni, apprendista nell'azienda Microingranaggi, che non trovava giovani da assumere: «Il lavoro non mi pesa, qui le ore volano» - Calonghi è progettista meccanico in una piccola azienda di Buccinasco: «Mi ero iscritto a Ingegneria, ma l'università non faceva per me. Lo stipendio lordo è di 1.750 euro che diventano 1.500 netti. L ... Continua a leggere>>

Formula 1, impazza il mercato: Newey via dalla Red Bull. Hulkenberg torna in Sauber - La Silly Season è cominciata: ufficiale Hulkenberg in Sauber nel 2025. Il genio dei progettisti Adrian Newey lascia la Red Bull. Ferrari dietro l'angolo Continua a leggere>>