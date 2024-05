Gaza - la Turchia interrompe relazioni commerciali con Israel - Ankara | Tel Aviv torni a consegnare aiuti umanitari ai palestinesi

La novità è che adesso anche la Turchia di Erdogan vuole portare Israele al tribunale dell'Aia con l'accusa di genocidio . In questo senso, il Sudafrica ha fatto scuola . È stato infatti il Sudafrica per primo a promuovere questa azione nei confronti di Israele , accusato di compiere un genocidio a ... Continua a leggere>>

" come Turchia , abbiamo deciso di prendere parte nel caso (per genocidio ) presentato dal Sudafrica contro Israele alla Corte di Giustizia internazionale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologa indonesiana, Retno Marsudi,

La Turchia compie una mossa importantissima: inizia un boicottaggio contro lo stato di Israele per rispondere in modo diretto e inequivocabile rispetto al genocidio che sta avvenendo sulla Striscia di Gaza. Spieghiamo la questione in poche parole: la Turchia limiterà l'esportazione di diversi