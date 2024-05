Milan-Genoa - tifosi in protesta! Segnale forte sul nuovo allenatore | il comunicato

(Di venerdì 3 maggio 2024) In occasione dici sarà unadeirossoneri. Il tutto è stato annunciato, per tempo, dagli ultras della Curva Sud con unufficiale sul proprio profilo Instagram. Un vero e proprio sciopero del tifo rossonero che avrà luogo nella gara casalinga di domenica alle ore 18:00.: ino Gli ultras hanno preso una posizione netta sulla questione del dopo Pioli: il nome dovrà essere importante, non si può puntare su un profilo che limiti le ambizioni e la crescita del club. Non è un mistero che ivogliano Antonio Conte (noi ne abbiamo analizzato pro e contro). “Domenica contro ilCurva Sud ...

