Riscoprire l’umanità nell’era dell’intelligenza artificiale

Lo chiamano “Fisco amico“, in realtà nasconde tante insidie. Certo, vale sempre il principio che se si è in regola non si deve temere nulla, ma ormai non basta più nemmeno quello. Perché nell’era dell’Intelligenza artificiale tutto è possibile, anche che ti arrivi una cartella sbagliata e tu non ... Continua a leggere>>