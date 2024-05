Vi do una buona notizia | potete risparmiare 100k per mandare i figli nelle università Usa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

Zuppa di Porro. Gran casino nei college in americani: e questa è unarisparmiarvi un centino all'anno per mandarci i vostri pargoletti. Ben Jallou dice che non c'è antisemitismo: noooooooo E lo scrittore dice anche che attacc 7 ottobre e attacco di Israele a Gaza pari sono. Abbiamo capito da quale pulpito. Fondo di Gnochhi da incorniciare. Nel frattempo alla statale di Milano impedito incontro su Israele. Vi sembra normale? Macron vuole soldati Nato in Ucraina, è in piena campagna elettorale. Candidati e altro. Vannacci e Salvini non possono parlare, presi a sassate. I sondaggi del Giornalicon Fdi al 30 per cento, ma non si capisce molto dai grafici. Zaia non vota Vannacci. Arriva nuovo Btp Valore e anche Stangata per la Stampa. Enel si ricompra azioni #rassegnastampa3maggio24