Il capo di Stato maggiore Masiello | L’Esercito va potenziato - in fretta| Macron e l’invio di soldati | Non esclus - se i russi sfondano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Venerdì a Roma la cerimonia per il 163° anniversario che si celebra il 4 maggio. «Punto sui giovani, ascolterò le loro idee». E sull'Italia: «Deve diventare una nazione con una deterrenza reale e credibile»

La giuria del Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione “ Biagio Agnes ”, presieduta Gianni Letta, ha decretato i vincitori della XVI edizione. La Cerimonia di premiazione della manifestazione – promossa dalla Fondazione Biagio Agnes – è in programma a Roma , in Piazza del Campidoglio, ... Continua a leggere>>

Un saluto romano all'arrivo del Treno della Memoria per ricordare le vittime delle Foibe a Napoli. Il ministro Sangiuliano : "Non mi sono accorto di nulla, ne prendo categoricamente le distanze"Continua a leggere Continua a leggere>>

David di Donatello 2024, quanto guadagna il vincitore e quanto vale la statuetta: la prima fu realizzata da Bulgari in oro - Diverse sono le categorie di concorso, per ognuna delle quali sono previste cinque nomination. Ma il premio più ambito della cerimonia resta il David per il miglior film italiano. Il premio ha in sé ... Continua a leggere>>

Tennis and Friends – Salute e Sport presenta il programma di visite gratuite durante gli Internazionali BNL d'Italia - Dalle ore 11.00, verranno aperti gli ambulatori presso la Grand Stand Arena, dove il personale sanitario della Asl roma 1 offrirà consulenze e visite ... e Sport e ambasciatore del tennis nel mondo, ... Continua a leggere>>

‘Stelle al Merito del Lavoro’: l’elenco dei napoletani premiati - Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha elogiato i neo-insigniti Maestri del Lavoro, definendoli un’ eccellenza del territorio. Ha sottolineato che queste onorificenze rappresentano un giusto ... Continua a leggere>>