A Modena un grande chef apre una pizzeria con tonde dal cornicione altissimo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Aperto senza clamori da un paio di settimane, per fare un rodaggio con calma, Tre in Pomposa è il nuovo locale di Luca Marchini, a. Si chiama Tre perché è il terzo locale, dopo il fine dining L'Erba del Re e la trattoria La Pomposa al Re Gras, «ma anche perché contiene la sillaba re», spiega Marchini che con questa nuova apertura aggiunge unaalla sua collezione. «Con questa ho sette attività differenti, tra cui anche catering, scuola di cucina, laboratorio di trasformazione e il negozio la Bottega del Re. Diversificare, avere più attività che in qualche modo possono essere di aiuto per l'unica società, è fondamentale» spiega. Tre in Pomposa, la nuovadiCirca 60 posti, più quelli che in estate si aggiungeranno nei due dehors, Tre in Pomposa dà seguito alla passione per i lievitati, ...