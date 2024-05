La Cina sul lato ‘nascosto’ della Luna | raccoglierà campioni di suolo Usa | copertura per obiettivi militari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pechino, 3 maggio 2024 – Lafa progressi nella corsa alla. E’ in corso il lanciosonda che "due chilogrammi didi terreno dalnascosto del satellite per la prima volta nella storia”, ha detto ai giornalisti Ge Ping, vice direttore del Centro cinese di esplorazionere e ingegneria spaziale. La ‘faccia nascosta’è l’emisfero non osservabile dal nostro pianeta. Questa operazione fa parte del programma spaziale di Pechino che dovrebbe culminare con lo sbarco sulre degli astronauti entro il 2030. Un razzo che trasporta la sondare Chang'e-6 dovrebbe decollare nella giornata di oggi dal centro di lancio spaziale di ...