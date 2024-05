Ponte sullo Stretto - sarebbe troppo basso Ecco le conseguenze

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 3 maggio 2024) secondo quanto dichiarato dal presidente di Federlogistica Luigi Merlo Nuove criticitàro emerse sul progetto deldi Messina, fortemente voluto dal ministro Salvini. A far emergere nuovi dubbi sul progetto è il presidente di Federlogistica Luigi Merlo, secondo cui ilper garantire il passaggio delle navi da crociera e porta container. «Ce ne sono di alte più di 68 metri: per come è progettato adesso, non ci passano», ha dichiarato Merlo in una recente intervista a La Repubblica. Merlo ci tiene a chiarire di non essere pregiudizialmente contrario all’opera, «Ma se si fa, è necessario tenere conto di tutte le variabili», aggiunge. E questo perché «essendo a campata unica, ilha ...