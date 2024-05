Pogacar ha già vinto il Giro d’Italia? La sua risposta è più che chiara | “Str…te giornalistiche”

Un grande Giro d’Italia , di nuovo sotto i riflettori del mondo del ciclismo, finalmente all’altezza della sua storia. È il sogno degli organizzatori, l’obiettivo con cui è stata costruita l’edizione 2024, al via sabato 4 maggio da Torino. Con una grande novità: dopo anni di defezioni illustri, che ... Continua a leggere>>

Intervisata a Vincenzo Nibali, ambassador della «corsa rosa» al via domani: "Tadej parte favorito, ma nello sport non c’è nulla di scontato" Continua a leggere>>

giro d'Italia 2024, ecco tutte le tappe: caratteristiche, lunghezza e dislivello - Manca poco all'inizio della 107ª edizione del giro d'Italia, con i ciclisti che sono tutti pronti per cercare di mettere le mani sulla maglia rosa. Favorito su tutti è Tadej pogacar, ciclista sloveno ... Continua a leggere>>

giro d’Italia al via, il regolamento: abbuoni, tempo massimo e classifiche - Forse ti può interessare giro d'Italia, presentazione bagnata, ma quanto entusiasmo. pogacar tranquillo: "Ho una grande squadra e non sento la pressione" Presentazione bagnata per l'edizione 2024 del ... Continua a leggere>>

Ciclismo, giro d’Italia: quote rasoterra per il trionfo di pogacar, ma i bookmaker scommettono su Antonio Tiberi e sul friulano Milan - Tadeij pogacar è il grande favorito dell’edizione numero 107 del giro d’Italia: il trionfo dello sloveno è quotato 1,17 da Planetwin365 e 1,20 da Sisal. Molto staccato il britannico Geraint Thomas (se ... Continua a leggere>>