Legnano - si sdraia sui binari | muore investito dal treno

(Adnkronos) – Un uomo, le cui generalità non sono note, è morto questa mattina dopo essere stato investito da un treno a Legnano (Milano). L'incidente si è verificato attorno alle 7.30 presso la locale stazione ferroviaria. Secondo i riscontri effettuati sul posto dalle forze dell'ordine, l'uomo si ... Continua a leggere>>

Legnano (Milano) – Treni fermi a Legnano e circolazione bloccata sulla linea ferroviaria Varese-Gallarate-Milano per l’investimento di una persona sui binari avvenuto poco dopo le 7.30 mentre transitava il treno 10205 proveniente da Arona e che sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 8.01. ... Continua a leggere>>

Dopo le prime cure sul posto è stato trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese il 72enne che l’altra sera è stato vittima di un incidente stradale in via Legnano. Erano da poco passate le 17,20 quando l’uboldese in sella alla propria bicicletta è stato colpito da un piccolo autocarro. ... Continua a leggere>>