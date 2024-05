(Di venerdì 3 maggio 2024) Decisione adottata dopo le recenti inondazioni nell'Asia centrale. ROMA - Il Gp del, che era in teoria l'ottavo appuntamento dellaper il 2024, è stato. Lo hanno reso noto la FIM, l'IRTA e la Dorna Sports, precisando che le gare che erano in programma nel weekend dal

MotoGP, Il GP del Kazakistan posticipato per le inondazioni in Asia - La FIM, l'IRTA e Dorna Sports annunciano che il Gran Premio del Kazakistan è stato rinviato. Le condizioni meteorologiche ... Non sarebbe responsabile per la MotoGP™ aggiungere ulteriori oneri alle ... Continua a leggere>>

motomondiale: rinviato il Gp del Kazakistan - Decisione adottata dopo le recenti inondazioni nell'Asia centrale.ROMA (ITALPRESS) - Il Gp del Kazakistan, che era in teoria l'ottavo ... Continua a leggere>>

Il maltempo ferma il Kazakistan, GP rinviato - FIM, IRTA e Dorna Sports in un comunicato congiunto hanno fatto sapere: "Il Gran Premio del Kazakistan è stato rinviato a più tardi nel 2024. Condizioni meteorologiche senza precedenti hanno provocato ... Continua a leggere>>