Botta e risposta Federalberghi-Liberty su trasporti Eolie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Leggiamo con stupore l'ennesimo comunicato polemico diisolein merito ad alcune corse cancellate per condizioni meteomarine avverse. Premesso che la nostra compagnia non ha nessun vantaggio economico nell'omissione delle corse, ricordiamo che è il Comandante, coadiuvato dalla strumentazione di bordo e dalle informazioni relative alle condizioni meteomarine dello scalo di partenza, del mare aperto e dello scalo di arrivo e non certo di foto e video postati sui social network, a valutare la fattibilità del viaggio in maniera da poter garantire la totale sicurezza dei passeggeri o del mezzo". Questa la replica dellaLines diffusa dadopo che ieri l'associazione aveva lamentato collegamenti marittimi "precari". "Tra il 30 aprile ed il 1° maggio nel quadrante ...