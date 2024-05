Impiantato nel mare di Torre Guaceto un sistema che strappa le reti Contro la pesca a strascico

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 3 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili della riserva naturale protetta di: La riserva diè stata disseminata di strutture grazie alle quali itori di frodo non potranno più praticare. L’importate progetto di tutela degli animali e degli habitat realizzato dal Consorzio di Gestione dell’area protetta è stato finanziato dalla Blue Marine Foundation. Ad un anno dall’avvio delle procedure progettuali ed autorizzative per la messa in funzione delle strutture, ilantidiè finalmente operativo. Si tratta di impianti in cemento brevettato, che quindi non rilascia sostanze in ...