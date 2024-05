La Chimet premia i vincitori del concorso per le scuole Metalli per il domani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 - . L’appuntamento è fissato per le 16 di sabato 4 maggio quando piazza don Alcide Lazzeri a Civitella in Val di Chiana ospiterà la giornata conclusiva di un’iniziativa che ha coinvolto circa duecentoventi studenti dell’Istituto “Martiri di Civitella” di Badia al Pino con l’obiettivo di stimolare una riflessione su energie rinnovabili, economie circolari, gestione dei rifiuti e tecnologie sostenibili. I ragazzi e le ragazze di undici classi della scuola secondaria di primo grado sono stati invitati a mettersi alla prova in uncreativo dove, coordinati dalla professoressa Sabrina Sinatti, si sono interrogati e hanno approfondito tematiche di stretta attualità per un’educazione a una cittadinanza responsabile e consapevole delle buone pratiche per un miglior futuro, con una giuria che ha poi valutato i migliori che saranno esposti in ...