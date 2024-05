Non andare a messa per la Pasqua ortodossa | l’allarme di Kiev per gli attacchi della Russia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Le autorità ucraine sono in allarme alla vigilia delle celebrazioni, che cade il 5 maggio. Nella capitale saranno intensificate le misure di sicurezza, come riferisce il Kyiv Independent, temendo che in quel giorno lapossa sferrare pesantianche contro obiettivi civili e religiosi. Un allarme così importante che le autorità locali hanno invitato i residenti a seguire il servizio religioso online piuttosto chein chiesa nel timore didell’esercito. Il tutto mentre si avvicina la GiornataVittoria, il 9 maggio, e la visita di Vladimir Putin in Cina, in programma la settimana successiva. Due momenti che – secondo i capi dell’intelligence militare ucraina – avrebbero spinto il Cremlino a ...

