Automobilisti - è in arrivo un nuovo obbligo | cosa bisogna sapere

(Di venerdì 3 maggio 2024) È inunper tutte le automobili. Gli obblighi sono previsti dal Regolamento UE 2019/2144. La data, entro la quale adempiere, è anche molto vicina. (Continua…) Leggi anche: Terribile scontro in Italia: coinvolte tre automobili, diversi i feriti. La situazione Leggi anche: Maltempo in Sicilia, danneggiato il Ponte San Giuliano:bloccatiper le automobili In linea con la strategia della Commissione europea di ridurre gli incidenti stradali, è inunper tutte le automobili. Quelle di recente fabbricazione sono già in dotazione, mentre quelle più “datate” dovranno essere messe a regola dal proprietario. L’obiettivo è quello di portare a zero le vittime della ...

Giuseppe Garibaldi mostra in anteprima il suo prossimo progetto professionale : “Novitá in arrivo” . Di cosa si tratta? Giuseppe Garibaldi ha grinta e talento da vendere. Lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della casa più spirata d’Italia in qualità di concorrente, dove giorno dopo giorno ... Continua a leggere>>

Zhang ha trovato l’ accordo per il nuovo finanziamento dell’ Inter : scadenza imminente e i dettagli con le cifre Zhang ha trovato l’ accordo per il nuovo finanziamento dell’ Inter : scadenza imminente e i dettagli con le cifre. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è in chiusura il finanziamento ... Continua a leggere>>

Durante il giorno della presentazione del film “Sarò con Te”, il regista ha annunciato una nuova produzione che sarà disponibile per i tifosi. Da pochissimi minuti è terminata la conferenza stampa di presentazione del film “Sarò con Te”. Quest’ultimo esordirà nelle sale cinematografiche il ... Continua a leggere>>

ONE PIECE va in pausa a maggio 2024: quanto durerà il nuovo stop - Dopo una serie di capitoli sempre più avvincenti, One Piece si ferma ancora una volta saltando una delle uscite di Weekly Shonen Jump. Continua a leggere>>

Goldrake U debutta a luglio - La nuova serie arriva a quasi 40 anni dalla prima messa in onda della serie originale, che debuttò in Giappone nel 1975. La serie arrivò in Italia nel 1978, prima serie robotica giapponese trasmesssa ... Continua a leggere>>

La vita che volevi: il trailer della nuova serie di Ivan Cotroneo in arrivo su Netflix - È online il trailer di La vita che volevi, la nuova serie in sei episodi di Ivan Cotroneo con Vittoria Schisano in arrivo su Netflix ... Continua a leggere>>