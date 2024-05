Serie A oggi - le partite dal 3 al 6 maggio 202 - 35 esima giornata | dove vederle in diretta tv canali e telecronisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 3 maggio 2024) TornalaA con ledella 35della stagione 2023/2024. Si parte con l’anticipo del venerdì sera per concludere con due posticipi di lunedì. Vediamo insiemevedere ledellaA, ie isu cui verranno trasmesse., lein programma per la 352023-2024 Si accende la lotta per un posto in Champions e per non retrocedere con le squadre che sono impegnate nella 35diA. Il big match di questo turno è tra Roma e Juventus mentre il Napoli ha ottenuto dalla Lega il permesso di ...