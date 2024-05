Traffico Roma del 03-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione prosegue l’ondata di maltempo sulla capitale piogge e rovesci e temporali per l’intera giornata e la protezione civile della regione Lazio ha chiamato una nuova allerta di colore giallo piuttosto intensosulle strade della capitale spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone dell’Inter nel raccomandiamo tutte le attenzioni del caso in centrorallentato sul lungotevere tra ponte Garibaldi e Ponte Cavour in direzione Flaminio rallentamenti perintenso in diverse strade della capitale come in via Anastasio II via di Boccea ed in via della Pineta Sacchetti possibili disagi alin Viale Manzoni dove sono in Corso lavori di potatura in via Latina la polizia locale segnala il tratto di strada chiuso ...