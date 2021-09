Okaka super in Turchia | tripletta contro il Rizespor

(Di domenica 26 settembre 2021) Stefanosembra essersi ambientato nel migliore dei modi all’Istanbul Basaksehir del tecnico Kocaman. L’ex Udinese, infatti, dopo il gol al Fenerbahce, ha realizzato unanel 3-0 rifilato al. Il Basaksehir non naviga in buone acque inlig dopo le prime sette giornate, ma dall’arrivo diha ottenuto due successi nelle due gare in cui l’azzurro è andato a segno. Foto: Twitter Basaksehir L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Okaka super

alfredopedulla.com

L'ultimo di tale serie è stato Stefano, che solo lo scorso 8 settembre ha ufficializzato il ... anche se questo era stato protagonista di uneuropeo con la nazionale danese. Da rivedere poi ...... ottenuta solo grazie a una formula di pagamento- dilazionato. Le nequizie economiche degli ... in una palla non trattenuta su tiro di Arslan, in un flipper- Deulofeu inizialmente ...25, 55 e 75. No, non stiamo dando i numeri ma semplicemente elencando i minuti dei tre gol messi a segno da Stefano Okaka in questo turno di campionato con il suo Istanbul Basakse ...